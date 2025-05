Finale Champions protesta ultras Inter | biglietti fino a 14mila euro

In vista della finale di Champions League del 31 maggio, gli ultras dell'Inter scendono in campo per protestare contro l'esorbitante prezzo dei biglietti, che raggiungono i 14.000 euro online. La situazione ha sollevato polemiche e indignazione tra i tifosi, pronti a far sentire la loro voce contro le speculazioni legate a uno degli eventi calcistici più attesi dell'anno.

Finale di Champions League, nuova protesta degli ultras dell’Inter per i prezzi dei biglietti. I tagliandi per il match di sabato 31 maggio nel quale i nerazzurri affronteranno il Paris Saint-Germain sono saliti fino a 14mila euro online. Finale Champions, la nuova protesta dei tifosi dell’Inter. Da quanto si apprende una nuova protesta ad Appiano Gentile è stata indetta per domani dagli ultras dell’Inter contro la carenza di biglietti riservati per la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il tifo organizzato nerazzurro protesta per la vendita online su siti specializzati, come HelloTickets o ViaGoGo, di tagliandi che per la curva dell’Inter sono al momento in vendita da 3... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finale Champions, protesta ultras Inter: biglietti fino a 14mila euro

Cosa riportano altre fonti

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza; Biglietti finale di Champions: ultras esclusi, curve in protesta - LaPresse; Finale di Champions, l’Inter non vende i biglietti alla Curva Nord; La protesta degli ultrà dell'Inter a pochi giorni dalla finale di Champions: presidio sotto la sede. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Biglietti finale di Champions: ultras esclusi, curve in protesta - Sabato 31 maggio l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain nella finale della UEFA Champions League. Il match si giocherà alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera, lo stesso stadio in cui i ner ... 🔗msn.com scrive

Finale di Champions: gli ultras dell’Inter (ancora) contro la società. Ma i biglietti ormai sono assegnati - Nuovo presidio dei supporter della Curva Nord sotto la sede del club. “Premiati” gli abbonati storici, restano fuori i fan più caldi. Che, comunque, andranno lo stesso a Monaco di Baviera ... 🔗Lo riporta msn.com

Biglietti finale Champions League, scatta la protesta degli ultras sotto la sede dell’Inter: striscioni contro la dirigenza - Quattrocento frequentatori della curva nord senza tagliando per la partita di sabato contro il Psg a Monaco di Baviera chiedono al club un “tavolo” per poterli acquistare. Gli ultrà saranno comunque p ... 🔗Come scrive msn.com

Niente biglietti per la finale di Champions, gli ultras protestano sotto la sede dell’Inter