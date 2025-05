Figlia mia… Martina Carbonaro la mamma rompe il silenzio dopo la scoperta dell’omicidio

In seguito alla tragica scoperta dell'omicidio di Martina Carbonaro, la madre Fiorenza rompe il silenzio, esprimendo un dolore indescrivibile. Con parole toccanti, promette giustizia per la figlia e le dedica un commovente messaggio d'amore: "Voli in alto". Queste frasi colmano di tristezza il vuoto lasciato da una giovane vita spezzata, mentre la comunità di Afragola si unisce nel cordoglio.

Il buio è calato su Afragola, e con esso su una famiglia che non potrà più stringere tra le braccia la propria figlia. Una madre, Fiorenza, ha scritto poche parole che racchiudono un dolore impossibile da contenere: “Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto”. Una preghiera, un urlo spezzato, che racconta tutto quello che non potrà più essere. Da lunedì sera, le speranze si sono sgretolate minuto dopo minuto, fino a lasciare spazio all’orrore: Martina Carbonaro, 14 anni appena, è stata trovata morta nella notte tra il 27 e il 28 maggio in un casolare abbandonato vicino al campo sportivo Moccia, poco distante dal cimitero di Afragola... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

