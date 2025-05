Fiere Riminiwellness 2025 apre domani | 190mila metri quadri di benessere

Domani apre i battenti RiminiWellness 2025, l’evento internazionale dedicato al benessere su 190.000 metri quadrati, che riunisce appassionati, professionisti e sportivi da tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime novità in fitness, benessere e alimentazione sana, promuovendo uno stile di vita attivo e salutare.

(Adnkronos) – È iniziato il conto alla rovescia per la 19ma edizione di RiminiWellness, l’evento leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione. Da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno, la manifestazione di Italian Exhibition Group trasformerà la Fiera di Rimini e la Riviera nella palestra più grande al mondo, dettando le traiettorie future di un settore che – sulla base del Rapporto Sport 2024, realizzato da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo in collaborazione con il ministero per lo Sport e i Giovani – genera un valore complessivo di oltre 24 miliardi di euro con oltre 412. 🔗 Leggi su Seriea24.it

