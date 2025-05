Fiducia totale del Napoli a Meret | pronto il rinnovo fino al 2027

Il Napoli punta sulla continuità e la sicurezza tra i pali, riponendo la massima fiducia in Alex Meret. Il club è pronto a prolungare il contratto del portiere fino al 2027, sottolineando il suo ruolo cruciale nella squadra. Questo rinnovo testimonia la volontà di investire su un talento giovane e promettente, consolidando così le ambizioni della squadra azzurra.

Fiducia totale del Napoli a Meret: pronto il rinnovo fino al 2027 Il Napoli è pronto a blindare Alex Meret, considerato una figura centrale nello

