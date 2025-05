fibercop focus sul piano strategico previsti tre miliardi di investimenti

Fibercop annuncia un ambizioso piano strategico volto a trasformare l'infrastruttura tecnologica del Paese, con investimenti previsti di 3 miliardi di euro. L'obiettivo è fornire al più presto una rete all’avanguardia, mentre la società sta lavorando a un progetto preliminare ricco di ulteriori investimenti per potenziare la connettività e sostenere lo sviluppo digitale.

Fibercop è al lavoro per dotare " il prima possibile " il Paese di un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, un obiettivo sostenuto quest’anno da un piano di investimenti da 3 miliardi di euro. Nel frattempo sta sviluppando il piano strategico, "anch’esso in via preliminare denso di investimenti e traguardi". Numeri e prospettive, questi, resi noti da Massimo Sarmi (nella foto), presidente e ad della società che ha rilevato la rete fissa di Tim, intervenuto nel corso della presentazione della relazione annuale dell’organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete, dallo scorso luglio in mano alla stessa Fibercop... 🔗 Leggi su Quotidiano.net