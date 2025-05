Fiamme in tutto il Salento | bruciano sterpaglie e canneti tre roghi distruggono sette auto

Notte di terrore nel Salento, con incendi che hanno avvolto sterpaglie e canneti, causando gravi danni. Tre roghi, attivi a Surano, Miggiano e Sannicola, hanno distrutto sette auto. I vigili del fuoco, con impegno incessante, sono intervenuti per domare le fiamme, mentre la comunità locale affronta le conseguenze di questa devastante ondata di incendi.

LECCE – Notte di fuoco in provincia: numerosi incendi di sterpaglie e canneti, poi sette auto devastate dalle fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti locali hanno lavorato incessantemente per domare i roghi divampati a Surano, Miggiano e Sannicola e che hanno... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fiamme in tutto il Salento: bruciano sterpaglie e canneti, tre roghi distruggono sette auto

