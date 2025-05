Fiaccolata per Martina la madre | L' assassino ha partecipato alle ricerche con noi |VIDEO

Oltre duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, coinvolgendo anche l'assassino nelle ricerche. Un corteo sentito e partecipato, che ha attraversato le strade del Comune napoletano per onorare la memoria della giovane vittima.

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, fiaccolata a Afragola: «L'amore vero non uccide» - Una fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, giovane vittima di femminicidio, ha avuto luogo ad Afragola, promossa dal Comune. 🔗continua a leggere

