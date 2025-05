Fiaccolata per Martina Carbonaro la madre | Dio perdona io no | se arrivano scuse non le accetto

Oltre duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di femminicidio da parte dell'ex fidanzato. La madre di Martina ha espresso il suo dolore con parole forti: "Se mi arrivano scuse, non le accetto". L'evento ha messo in luce l'importanza della lotta contro la violenza di genere e il desiderio di giustizia per la giovane vittima.

Oltre duemila persone per la fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato. La madre: "Scuse? Se mi arrivano non le accetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Fiaccolata per Martina Carbonaro, la madre: “Dio perdona, io no: se arrivano scuse non le accetto”

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, fiaccolata a Afragola: «L'amore vero non uccide» - Una fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, giovane vittima di femminicidio, ha avuto luogo ad Afragola, promossa dal Comune. 🔗continua a leggere

