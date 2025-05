Festival d’estate 2025 dal rap al pop in tutta Italia | ecco dove andare e cosa vedere

L'estate 2025 promette di essere un viaggio sonoro imperdibile in tutta Italia, dal rap al pop. Il Sequoie Music Park, dal 17 giugno al 20 luglio, ospiterà artisti di calibro internazionale, tra cui i Fontaines DC e Kid Yugi. Scopri dove andare e cosa vedere per non perderti i concerti più attesi dell'estate. Preparati a vivere un mese di musica e condivisione!

SEQUOIE MUSIC PARK Dal 17 giugno al 20 luglio, un mese di musica e condivisione. Il primo appuntamento della rassegna sarà il 17 giugno con i Fontaines DC, il 19 giugno sarà la volta di Kid Yugi, Nerissima Serpe, Papa V, Fritu, in unica serata. A giugno si alterneranno sul palco nomi attesissimi del panorama italiano contemporaneo come i Baustelle, Lucio Corsi, Afterhours e Psicologi. In seguito a salire sul palco saranno De la Soul, Gianna Nannini, Capo Plaza, Skunk Anansie, Fabri Fibra, Ben Harper & The Innocent Criminals, Europe, Anastacia e Satchvai Band Featuring Joe Satriani And Steve Vai... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival d’estate 2025, dal rap al pop in tutta Italia: ecco dove andare e cosa vedere

