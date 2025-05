Festival dell’Energia di Lecce | Alessio Boni e Roberta Di Mario protagonisti del reading concert Energia una storia umana

Il Festival dell’Energia di Lecce, in programma dal 29 al 31 maggio 2025, celebra il connubio tra energia e cultura. Tra gli eventi di spicco si segnalano il reading concert "Energia: una storia umana" con Alessio Boni e Roberta Di Mario, che si terrà venerdì 30 maggio alle 21. Una tre giorni ricca di spettacoli e iniziative aperte a tutti, per vivere l'energia in ogni sua forma.

LECCE - Il Festival dell'Energia di Lecce, in programma dal 29 al 31 maggio 2025, torna a includere anche una ricca sezione dedicata al legame tra energia e cultura con spettacoli teatrali e musicali, presentazioni di libri ed eventi serali aperti al pubblico. Venerdì 30 maggio alle ore 21 andrà...

