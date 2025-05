Festival della Magia terza edizione al via | San Vincenzo si trasforma nel paese delle meraviglie Il programma

Il Festival della Magia torna per la sua terza edizione a San Vincenzo, trasformando il paese in un luogo di meraviglie. In programma dal 31 maggio, l'evento, diretto dal noto mago Francesco Fontanelli, promette un'esperienza straordinaria tra stupore e incanto, grazie alla collaborazione tra il Comune e Pro Loco. Preparati a vivere momenti indimenticabili in questo affascinante festival!

Tra stupore e meraviglia. Il Festival della Magia, organizzato dal Comune di San Vincenzo in collaborazione con Pro Loco, e diretto da Francesco Fontanelli, il mago di Italia's Got Talent e campione europeo di magia, torna per il terzo anno consecutivo. L'edizione 2025, al via sabato 31 maggio...

