Festival ' Bonsai' il Collettivo Cinetico riporta in scena il suo premiato spettacolo ' Age'

Il festival "Bonsai" torna a Ferrara con un evento imperdibile: il collettivo Cinetico presenta il suo acclamato spettacolo "Age". Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, la Palestra Bonati si trasforma in un palcoscenico innovativo, offrendo un'esperienza unica nel panorama teatrale. Promosso da Ferrara Off, questo appuntamento celebra l'arte e la creativitĂ in una cornice alternativa, portando in scena un'opera riconosciuta a livello internazionale.

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno nuovo appuntamento con 'Bonsai' in un luogo alternativo ai soliti teatri. Il festival promosso da Ferrara Off questa volta fa tappa alla Palestra Bonati e ospita una campagna di casa a Ferrara con uno spettacolo premiato a livello internazionale.

