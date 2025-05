Festeggia cento anni la prima scuola della città | si incontrano gli alunni di ieri e di oggi

Giovedì pomeriggio, la Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” di Cervia celebra il suo centenario, un traguardo che unisce generazioni e storie. In un evento ricco di emozioni, musica e ricordi, ex alunni e studenti attuali si ritrovano per rendere omaggio a un secolo di formazione e crescita. Non solo una conclusione dell’anno scolastico, ma una festa di comunità che vive nel passato e proietta verso il futuro.

Un secolo di vita, attraversando la storia e le generazioni della città. Giovedì pomeriggio si celebra, tra musica, emozioni e memoria, non sono la fine dell'anno scolastico, ma anche un evento speciale: i 100 anni dall'intitolazione della Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" di Cervia. Dalle 17.30...

