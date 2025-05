Festa Napoli la gaffe dell’inviato Rai | pensa di parlare con Lele Oriali e invece intervista un sosia – Il video

Durante i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, un inaspettato incidente ha catturato l'attenzione: l'inviato Rai ha scambiato un sosia di Lele Oriali per il vero tecnico, creando una gaffe ormai virale. Scopri il video e i retroscena di questa divertente scena che ha fatto il giro dei social.

Non è chiaro se quello occorso durante i festeggiamenti del Napoli per il quarto scudetto sia una clamorosa svista o un teatrino organizzato. Quel che è certo è che il “Lele Oriali di Manfredonia” è diventato virale sui social, scatenando l’ironia di milioni di appassionati. Il noto ed esperto giornalista della Rai Saverio Montigelli ha annunciato in diretta dalla sfilata dei tifosi: «Abbiamo realizzato un’ intervista in esclusiva al collaboratore di Conte, Lele Oriali, che ha fatto rivelazioni importanti. Uno scoop che trasmetteremo stasera durante lo speciale di 90esimo minuto». In realtà stava parlando con Lello da Manfredonia che, va detto, ha recitato bene la parte. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Festa Napoli, la gaffe dell’inviato Rai: pensa di parlare con Lele Oriali e invece intervista un sosia – Il video

Crisi in arrivo a Napoli: Oriali preannuncia rottura con Antonio Conte per l’estate - Il mondo del calcio è in fermento: secondo recenti indiscrezioni de La Verità, il consolidato rapporto tra Antonio Conte e Lele Oriali potrebbe trovarsi di fronte a una crisi. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scudetto Napoli: la gaffe di De Laurentiis, la polemica di Juan Jesus, le lacrime di McTominay, cartoline dalla festa; Basket serie A, gli highlights di Brescia vs Trieste; Il Napoli vince lo Scudetto, è Campione d'Italia! La premiazione al Maradona e la festa dei tifosi LIVE; Ministro giapponese fa una gaffe sul riso e dà le dimissioni: «Non l'ho mai comprato, me lo danno i miei soste. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festa Napoli, la 'gaffe' dell'inviato Rai: l'intervistato non è Oriali ma un sosia - Gaffe clamorosa o (più probabilmente) gag da euforia scudetto? Sono diventate virali le immagini dell'intervista di Saverio Montingelli, storico inviato Rai, a un sosia di Gabriele Oriali nel giorno d ... 🔗Segnala repubblica.it

Napoli, Rai la gaffe di Montingelli: intervista sosia Oriali pensando di fare scoop col vero Lele - Il giornalista della Rai Montingelli annuncia durante la festa azzurra una dichiarazione choc del collaboratore di Conte, Lele Oriali: a 90esimo minuto si accorgono che è un sosia e la tagliano ... 🔗Si legge su sport.virgilio.it

Festa scudetto a Napoli, la città in delirio: “I campioni dell'Italia siamo noi” - Migliaia di napoletano hanno festeggiato la vittoria con la filata dei calciatori azzurri sul lungomare Caracciolo. Manfredi: “Una grande festa di popolo”. Corteo di barche in mare, sulla terraferma l ... 🔗Riporta quotidiano.net

?? LIVE | AWARD CEREMONY | NAPOLI SCUDETTO | Serie A Enilive 2024/25