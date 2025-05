' Festa dla Salama da tai' tre weekend con la regina degli insaccati nella sua versione estiva

Preparati a festeggiare la regina degli insaccati: la salama da tai! Dal 30 maggio al 15 giugno, Guarda Ferrarese ospiterà tre weekend di eventi dedicati a questa prelibatezza estiva, accompagnata da piatti tipici e tradizioni culinarie locali. Un'occasione imperdibile per gustare e festeggiare in compagnia, immersi nell'atmosfera vivace delle sagre. Non mancare a questo affascinante appuntamento gastronomico!

Si avvicina l’estate e le sagre iniziano a farla da padrone con tante proposte culinarie che caratterizzano ogni singola località della provincia. Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente quello di Guarda Ferrarese dove nei fine settimana dal 30 maggio al 15 giugno torna la tradizionale la... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Festa dla Salama da tai', tre weekend con la regina degli insaccati nella sua versione estiva

