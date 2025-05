Festa dichiara | Oaktree? Non ha dato incarico per vendere l’Inter voci senza concretezza

Festa dichiara che Oaktree non ha affidato incarichi per vendere l'Inter, scoraggiando le voci di una possibile cessione. Le recenti speculazioni, emerse tramite Dagospia, non trovano ancora conferme ufficiali e sembrano prive di concretezza. Restano quindi da scrutinare attentamente le notizie che circolano sul futuro del club nerazzurro.

Festa, le dichiarazioni del giornalista sulle voci che riguardano il club nerazzurro emerse nel pomeriggio. Oaktree potrebbe essere già intenzionata a vendere l' Inter? Questa ipotesi è emersa nel pomeriggio tramite Dagospia, che riporta la presenza di un annuncio per la vendita della società, firmato da Luca Nicodemi, un membro del collegio sindacale della società congiunta che si occupa della gestione dello stadio sia per l'Inter che per il Milan. Sul tema è intervenuto anche Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di materia economica applicata al calcio. LE PAROLE DI FESTA – «Inter, si parla di teaser sulla cessione del club.

