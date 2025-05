Festa dell’albero nella scuola San Salvatore piantato un ulivo in memoria del piccolo Mattia Ahmet Minguzzi

In occasione della Festa dell'Albero, la scuola San Salvatore ha piantato un ulivo in memoria di Mattia Ahmet Minguzzi, il giovane misanese scomparso tragicamente a Istanbul nel gennaio scorso. Questo gesto simbolico rappresenta un tributo toccante per la comunità scolastica, legata da affetto a una familiare di Mattia, da sempre presente tra le mura della scuola.

