Celebra la Festa della Repubblica il 2 giugno in Valpolicella, la patria dell'Amarone! Unisciti a noi alla Cantina Fratelli Vogadori per un'esperienza che unisce vino, vigneti e passione. Scopri la nostra storia di famiglia attraverso ogni bottiglia e lasciati coinvolgere in un viaggio sensoriale straordinario, perfetto per chi considera l'Amarone non solo un vino, ma una vera passione. Ti aspettiamo!

In occasione del ponte del 2 giugno, ti aspettiamo in Valpolicella, terra dell’Amarone, per un’esperienza autentica nella Cantina Fratelli Vogadori, dove ogni bottiglia racconta la nostra storia di famiglia. Se l’Amarone è piĂą di un vino per te, ma una vera passione, questo è l’appuntamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Festa della Repubblica in Valpolicella: vino, vigneti e passione

"Fase delicata per il vino: necessario contenere la produzione". La Valpolicella blocca gli impianti e taglia le rese - In una fase delicata per il mondo del vino, la Valpolicella decide di contenere la produzione, bloccando gli impianti e riducendo le rese.

