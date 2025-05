Festa della Polizia locale | Sempre in prima linea per la nostra sicurezza

La festa della Polizia locale di Busto Arsizio celebra il lungo impegno di questi professionisti nella garanzia della sicurezza cittadina, attivo dal 1862. L'evento, tenutosi ai Molini Marzoli, ha visto la partecipazione di importanti autorità , tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello e il sindaco Emanuele Antonelli, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente per la comunità .

Grande festa per la Polizia locale di Busto Arsizio: dal 1862 in prima linea per il mantenimento della sicurezza nella città . L’ impegno celebrato ai Molini Marzoli alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello e del questore Carlo Mazza, del sindaco Emanuele Antonelli, della presidente del Consiglio comunale Laura Rogora, di assessori e consiglieri insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni che collaborano con la Polizia locale. La cerimonia è stata occasione per ringraziare gli agenti che si sono distinti per meriti e attività di rilievo che hanno dimostrato la vicinanza del Corpo ai cittadini, contrastando spaccio, truffe e violenze in famiglia, soccorrendo automobilisti in difficoltà , effettuando controlli in ambito edilizio e ambientale, sensibilizzando i giovani, aiutando cittadini fragili... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Polizia locale: "Sempre in prima linea per la nostra sicurezza"

