Festa della granita artigianale siciliana a Pedara

Dal 13 al 15 giugno 2025, non perdere la Festa della Granita Artigianale Siciliana a Pedara, in Piazza Don Bosco. Un evento imperdibile che celebra il dolce tipico con esibizioni musicali, show cooking, degustazioni e tanto divertimento per grandi e piccini. Ingresso libero per un'esperienza indimenticabile tra sapori, arte e cultura.

Dal 13 al 15 giugno 2025 appuntamento a Piazza Don Bosco a Pedara con la Festa della granita artigianale siciliana. Esibizioni musicali, show cooking e degustazioni, spazio artigiani, animazione ed intrattenimento. Ingresso libero. ... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Festa della granita artigianale siciliana a Pedara

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nivarata - Torna ad Acireale il Festival Internazionale della Granita Siciliana; Cosa fare in Sicilia nel weekend?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ad Acireale torna “Nivarata”, il trionfo della granita, rito irrinunciabile dei siciliani - Il trionfo della granita, simbolo della Sicilia, dolce e fresco angolo di paradiso dell’estate dei siciliani. Non c’è estate senza granita e brioche col tuppo (o col panuzzo). Rito irrinunciabile, apo ... 🔗Segnala lasicilia.it

La Festa siciliana a Limbiate - con la Festa siciliana organizzata da A' Vucciria Sicilia Street Food. Dalle 10 alle 24, con ingresso libero, street food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra e vino artigianali e tanto ... 🔗Si legge su monzatoday.it

Festa Siciliana, street food di prodotti sicialiani e tipici a Cirié - La Festa Siciliana nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio.Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le ... 🔗Da mentelocale.it

Traditional Sicilian granita | La granita tradizionale siciliana – How It's Made | Come si fa?