Ferro | Cresce disagio tra giovani serve grande alleanza educativa

L'analisi su oltre 11.000 studenti rivela un aumento preoccupante del disagio e della solitudine tra i giovani, con un'incidenza significativa di episodi di bullismo e cyberbullismo. Di fronte a questa realtà allarmante, emerge l'urgenza di una grande alleanza educativa per affrontare la problematica e sostenere il benessere psicologico delle nuove generazioni.

(Adnkronos) – "I dati raccolti su un campione di oltre 11.000 studenti ci consegnano una fotografia chiara e preoccupante: cresce il disagio e il senso di solitudine tra i più giovani, sono molti gli studenti a denunciare di aver subito atti di bullismo e cyberbullismo.

