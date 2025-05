Ferrero show a Belve | Io il più odiato dai tifosi della Samp | non accettavano una cosa ma ora mi rimpiangono

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è stato ospite di Francesca Fagnani nel programma "Belve", dove ha rivelato il suo controverso rapporto con i tifosi blucerchiati. Riconosce il disamore di una parte del pubblico, ma ora si dice rimpianto. Tra aneddoti sul suo tifo per la Roma e la sua esperienza calcistica, Ferrero svela il dietro le quinte della sua avventura nel mondo del calcio.

Le parole di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria: «I tifosi non hanno mai accettato questo aspetto di me» Massimo Ferrero è stato protagonista nel programma di Francesca Fagnani Belve. 'Er Viperetta' ha parlato anche della sua esperienza nel calcio, tra il suo tifo per la Roma e la presidenza della Sampdoria.

