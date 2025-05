Ferrero | “Dissi a Moratti di cacciare quel filippino paraculo Si prese 150 milioni e se ne andò

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha rivelato retroscena intriganti durante un'intervista a "Belve". Tra i temi discussi, spicca un aneddoto sul colloquio con Massimo Moratti, ex patron dell’Inter, in merito alla cessione del club a Thohir, definito da Ferrero "paraculo". Scopri di più sulle sue dichiarazioni e sulla situazione della Sampdoria.

Massimo Ferrero a Belve ha parlato di diversi argomenti. Dalla Sampdoria passando a un retroscena sul colloquio con Massimo Moratti quando l'ex presidente dell'Inter diede il club nerazzurro nelle mani di Thoir: "Un paraculo"...

