Ferrero a Belve parla di Sampdoria accuse ai tifosi e critiche a Lettera da Amsterdam | Fa schifo

Nell'ultima puntata di 'Belve', Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è tornato a parlare del club blucerchiato, affrontando accuse e polemiche che hanno infuriato i tifosi. Le sue dichiarazioni, in particolare su una lettera da Amsterdam, hanno sollevato severe critiche sui social, evidenziando la frattura tra l'ex dirigente e la sua ex tifoseria. Un'intervista che ha suscitato reazioni accese e animato il dibattito calcistico.

L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato protagonista nell'ultima puntata di 'Belve', il programma Rai Francesca Fagnani. Un'intervista fuori dalle righe in cui ha nuovamente parlato del club blucerchiato, scatenando anche le ire di tanti tifosi che sui social hanno criticato la... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ferrero a Belve parla di Sampdoria, accuse ai tifosi e critiche a Lettera da Amsterdam: "Fa schifo"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferrero a Belve parla di Sampdoria, accuse ai tifosi e critiche a Lettera da Amsterdam: Fa schifo; Massimo Ferrero si racconta a 'Belve': Volevo comprarmi la Roma, l'inno della Sampdoria? Due p**le; Massimo Ferrero a Belve, chi è: la carriera tra cinema e calcio, l'arresto, lo scontro con Francesca Fagnani, il soprannome Er Viperetta; Massimo Ferrero, la sua verità sulle droghe a Belve: «Me so' fatto un tè...». Il ritorno dopo 3 anni dopo la fuga da Fagnani - Il video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sampdoria, Massimo Ferrero a Belve: i tifosi mi chiedono di tornare. Poi l’attacco a Matteo Manfredi. Le parole - Massimo Ferrero è tornato a parlare a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani: le parole sui tifosi della Sampdoria e su Matteo Manfredi Quando parla Mass ... 🔗Secondo clubdoria46.it

Ferrero a Belve parla di Sampdoria, accuse ai tifosi e critiche a Lettera da Amsterdam: "Fa schifo" - L'ex presidente è stato intervistato da Francesca Fagnani nella trasmissione Rai, una presenza considerata inopportuna da tanti tifosi, che hanno criticato la scelta della rete pubblica ... 🔗Da genovatoday.it

Massimo Ferrero a Belve e insulta Giampaolo: scoppia la risata della Fagnani. Ecco cosa dice - L'imprenditore si è seduto nuovamente sullo sgabello di Rai 2 in una lunga intervista che andrà in onda ieri sera ... 🔗Come scrive pianetalecce.it

FERRERO: LA PORTA E LA DONNA