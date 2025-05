Ferrari F2001 di Schumacher venduta a Montecarlo per quasi 16 milioni ricavato alla Keep Fighting Foundation

La Ferrari F2001 di Michael Schumacher, simbolo di successo e innovazione in F1, è stata venduta a Montecarlo per quasi 16 milioni di euro, un risultato record all'asta di RM Sotheby’s. Il ricavato sarà entirely devoluto alla Keep Fighting Foundation, sostenendo cause benefiche e l'ispirazione per i fan e gli appassionati di motorsport.

La storica Ferrari F2001, celebre per essere stata pilotata da Michael Schumacher durante la stagione in cui conquistò il suo quarto titolo mondiale in Formula 1, è stata recentemente messa all’asta a Montecarlo. L’evento, organizzato da RM Sotheby’s, ha visto l’auto raggiungere un prezzo impressionante di quasi 16 milioni di euro. Un’icona dell’automobilismo Questa monoposto, . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ferrari F2001 di Schumacher venduta a Montecarlo per quasi 16 milioni, ricavato alla Keep Fighting Foundation

VERKAUFT: 15.980.000 EUR! #RMSothebys