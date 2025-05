Ferrara Basket pronta per la finale playoff contro Pordenone | biglietti in vendita

La Ferrara Basket si prepara a sfidare Pordenone nella finale playoff, con i biglietti già in vendita. Dopo due sconfitte in stagione regolare contro i rivali, l'Adamant è determinata a riscrivere la storia. A pochi giorni dalla gara 1, la squadra deve lasciarsi alle spalle le delusioni passate e affrontare la finale con rinnovata energia e determinazione.

Due precedenti in stagione regolare, due sconfitte per Ferrara, l'ultima che brucia ancora. A quattro giorni da gara 1 di finale playoff, l' Adamant deve dimenticare quanto accaduto nei due scontri con Pordenone in campionato: sconfitte diverse per come sono arrivate, che testimoniano però la forza della squadra friulana, l'unica ancora imbattuta contro i biancazzurri. All'andata, era la quinta giornata, Ferrara veniva da quattro vittorie di fila ma anche dall'infortunio di Ballabio e dalle condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori: Pordenone giocò una gara praticamente perfetta, con percentuali al tiro a tratti surreali, e l'Adamant non riuscì a trovare le giuste contromisure per contrastare l'attacco dei padroni di casa, sorretto da Cassese e Dalcò...

