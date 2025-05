Feroce rissa a bottigliate alla stazione ferroviaria feriti due militari e due agenti della Municipale

Una violenta rissa a bottigliate ha scosso la serata di martedì nella stazione ferroviaria di Rimini, coinvolgendo tre tunisini e causando il ferimento di due militari e due agenti della polizia municipale. Due dei partecipanti sono stati arrestati, mentre uno è riuscito a fuggire. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Feroce rissa a bottigliate alla stazione ferroviaria, feriti due militari e due agenti della Municipale

