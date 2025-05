Fermato un operaio di 29 anni per il femminicidio di Vasilica Potincu a Legnano

Un operaio di 29 anni è stato arrestato a Legnano con l'accusa di femminicidio per la morte di Vasilica Potincu, una donna di 35 anni. Diversi elementi lo collocano sulla scena del delitto al momento dell'omicidio. Interrogato dal pubblico ministero, l'uomo ha scelto di non rispondere, alimentando ulteriormente il mistero che circonda questo tragico evento.

Ci sono diversi elementi che lo collocherebbero sulla scena del delitto nell’orario in cui si presume sia stato commesso. E, ora, interrogato dal pubblico ministero, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha un volto, secondo gli investigatori, l’assassino di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni, uccisa nella serata di sabato a Legnano (Milano) nell’appartamento di via Stelvio 16 dove riceveva i clienti: è un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio, sostengono i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinatori dal pm Ciro Caramore della procura di Busto Arsizio. Sarebbe stato lui ad accoltellare, ben 9 volte, la 35enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fermato un operaio di 29 anni per il femminicidio di Vasilica Potincu a Legnano

