Fermana | trattativa con gruppo italo-maltese avanza incontro in videochiamata

Fermana è in attesa di sviluppi positivi nella trattativa con un gruppo italo-maltese per l'acquisizione delle quote di maggioranza. Nonostante l’incontro previsto a Fermo sia stato sostituito da una videochiamata, le speranze restano vive. L'andamento della negoziazione, riflesso da segnali ancora incerti, mantiene alta l'attenzione su un possibile cambiamento nella gestione della società calcistica.

Ancora una fumata grigia, forse tendente al bianco. C'era attesa in casa Fermana per l'incontro che si sarebbe dovuto svolgere a Fermo e di persona tra le parti, sul tavolo il futuro con l'interesse ormai palesato da alcune settimane per le quote di maggioranza da parte dei un gruppo italo – maltese con alle spalle (secondo quanto abbiamo raccolto) le società maltesi Tumas Group e Tum Invest, tale gruppo rappresentato dal manager umbro Francesco Pileri. Insomma su queste basi oggi si attendeva l'incontro di persona che in realtà non c'è stato fisicamente ma in video collegamento e durante la mattinata...

