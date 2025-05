Ferie non godute dal personale precario | il diritto di ricorrere spetta anche dopo tanti anni

Le ferie non godute dai docenti precari sono un tema di grande rilevanza nel settore educativo. Recenti sentenze dei tribunali di Genova e Modena hanno chiarito che il diritto a un'indennità sostitutiva per le ferie non fruite persiste anche dopo anni, riconoscendo compensi fino a 18. Questo articolo esplorerà le implicazioni di queste decisioni per i lavoratori a tempo determinato nella scuola.

Le ferie non godute dai docenti con contratto a tempo determinato rappresentano un tema cruciale nel mondo della scuola. Le recenti sentenze emesse dal tribunale di Genova e confermate da quello di Modena sanciscono in modo netto il diritto all’indennità sostitutiva, riconoscendo compensi fino a 18 mila euro per singolo docente. In tutto, otto supplenti . Ferie non godute dal personale precario: il diritto di ricorrere spetta anche dopo tanti anni Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

C&P su ferie non godute, 250 condanne in primi 4 mesi risarcimenti per oltre 2 mln euro - Nei primi quattro mesi del 2025, la pubblica amministrazione italiana registra un pesante bilancio: 250 condanne per ferie non godute, con risarcimenti superiori a 2 milioni di euro. 🔗continua a leggere

Scuola, le ferie vanno retribuite anche per il personale docente Ata precario