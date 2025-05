Ferie estive per i supplenti | non si applicano d’ufficio dopo il 15 giugno

Il Tribunale di Modena chiarisce che i supplenti non possono essere considerati in ferie automatiche dopo il 15 giugno. La sentenza evidenzia come l'attività didattica continui anche oltre la chiusura delle lezioni, includendo scrutini, esami di Stato e riunioni. Questa decisione segna un'importante delucidazione sui diritti dei docenti precari e sull'organizzazione delle attività scolastiche estive.

Il Tribunale di Modena ha stabilito che i docenti precari non possono essere considerati automaticamente in ferie al termine delle lezioni, solitamente fissato intorno al 15 giugno. L’attività didattica, infatti, prosegue anche dopo tale data con adempimenti come scrutini, esami di Stato e riunioni collegiali, che rientrano a pieno titolo nel lavoro dei supplenti con . Ferie estive per i supplenti: non si applicano d’ufficio dopo il 15 giugno Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Fiorentina: ferie dopo Udine, ritiro estivo al Viola Park e amichevoli prestigio - Dopo la trasferta di Udine, la Fiorentina entrerà in un periodo di ferie e ritiro estivo al Viola Park, con amichevoli di prestigio. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ferie ATA – docente beneficiario art.59: supplente o non supplente - La questione “giorni di ferie ... come docente applicano l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A questo punto, trattandomi come se fossi un docente supplente a tutti ... 🔗Secondo orizzontescuola.it

Ferie dei docenti supplenti, ecco come si calcolano - Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della ... giornate di lavoro prestate nell’anno. Ferie d’ufficio per i docenti supplenti Molte scuole che hanno in organico ... 🔗Da tecnicadellascuola.it

Supplente scolastico: diritti previsti e gestione delle ferie - Andiamo a vedere quali sono i diritti di un supplente scolastico e come quest’ultimo deve affrontare la gestione delle ferie (e cosa gli spetta, nel dettaglio). Aspettativa: i supplenti possono ... 🔗Come scrive tag24.it