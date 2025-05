Femminicidio Schlein a Meloni Facciamo una legge insieme non possiamo assistere a questa strage quotidiana

L'orrore del femminicidio non può più essere tollerato: ogni giorno, troppe donne e ragazze perdono la vita a causa di violenza insensata e radicata nella cultura. È ora di agire insieme, come ha chiesto anche la premier Meloni, per promuovere leggi più efficaci e salvare vite innocenti.

ROMA (ITALPRESS) – “ Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l’ha nascosta in un armadio ad Afragola. Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. La violenza di genere va fermata. Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società ed ha attecchito anche tra i più giovani. Per questo bisogna fare una grande battaglia culturale, educativa, che parta dalle scuole, altrimenti arriveremo sempre troppo tardi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un video pubblicato su Instragram. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Femminicidio, Schlein a Meloni “Facciamo una legge insieme, non possiamo assistere a questa strage quotidiana”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Femminicidio, l’appello di Schlein a Meloni: “La repressione non basta. Facciamo una legge sull’educazione” - "Non possiamo più assistere a questa mattanza quotidiana di donne e di ragazze. La violenza di genere va fermata. Ma è una battaglia culturale. Almeno su questo, mettiamo da parte lo scontro politico" ... 🔗Da dire.it

Schlein a Meloni "Facciamo una legge insieme sul femminicidio" - ROMA - "Martina Carbonaro aveva 14 anni, è stata ammazzata a sassate dal suo ex che poi l'ha nascosta in un armadio ad Afragola. Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza quotidiana di do ... 🔗Scrive laprovinciacr.it

FEMMINICIDIO SCHLEIN: LOTTA AL PATRIARCATO, EDUCAZIONE A DIFFERENZA D'OBBLIGO A SCUOLA - Roma, 28 mag - "Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza quotidiana, la violenza di genere va fermata, il problema cultuale è che il patriacrcato ormai pervade la nostra società ed ha at ... 🔗Si legge su 9colonne.it

Femminicidi, Schlein: Chiesto a Meloni una legge per l'educazione all'affettività nelle scuole