Femminicidio Martina Carbonaro la madre | “Lui le diede uno schiaffo io le dissi lascialo”

La tragica storia di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di femminicidio ad Afragola, solleva interrogativi inquietanti sull'amore e la violenza. La madre, nel suo appassionato appello, ripercorre gli attimi che hanno preceduto la morte della figlia, esprimendo il suo dolore e chiedendo giustizia. "L'amore può finire, ma si può morire così?" afferma, enfatizzando la necessità di un cambiamento sociale contro la violenza di genere.

La madre di Martina Carbonara, la 14enne uccisa ad Afragola: "L'amore può finire, ma si può morire così?". E chiede giustizia per la figlia.

