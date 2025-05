Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola l' ex fidanzato Alessandro Tucci ha confessato

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni ad Afragola, ha scosso la comunità locale. L'ex fidanzato, Alessandro Tucci, 18 anni, ha confessato il delitto, rivelando una rabbia profonda per la rottura della loro relazione. Questo evento solleva importanti questioni sulla violenza di genere e le dinamiche relazionali tra i giovani.

Alla base del femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola c'è la rabbia dell'ex, il 18enne Alessandro Tucci, che non accettava la fine della relazione...

