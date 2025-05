Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola la madre Enza Cossentino contro Alessio Taccia | Ergastolo

La tragica vicenda del femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola ha scosso l'opinione pubblica. La madre, Enza Cossentino, esprime il suo dolore sui social media, chiedendo giustizia per la figlia e invocando l'ergastolo per Alessio Taccia, il presunto assassino. Le sue parole toccanti riflettono un'infinita perdita e un forte desiderio di rivedere ripristinata la giustizia.

La madre di Martina Carbonaro si sfoga sui social dopo il ritrovamento: “Chi ti ha fatto del male la pagherà. Tu sarai importante per sempre”, scrive... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, la madre Enza Cossentino contro Alessio Taccia: "Ergastolo"

Ne parlano su altre fonti

Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, fermato l'ex fidanzato: 14enne trovata al campo sportivo Moccia; Afragola, trovata morta Martina Carbonaro. L’ex fidanzato ha confessato: “Uccisa con masso”; Martina Carbonaro, uccisa a colpi di pietra dall’ex ragazzo; Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, l’ex fidanzato confessa. Afragola sotto choc. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alessio Tucci, chi è l'ex fidanzato che ha ucciso Martina Carbonaro. Il post su TikTok prima del femminicidio e gli insulti: «Assassino» - Si chiama Alessio Tucci, ha 19 anni ed è il ragazzo che ha confessato l’omicidio della 14enne Martina Carbonaro, la studentessa trovata morta ... 🔗Come scrive msn.com

Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato, parla la madre: «Voglio l'ergastolo» - Non si dà pace, piange, crolla davanti alle telecamere, poi si rianima e chiede giustizia: «Voglio giustizia per mia figlia e l’ergastolo per quel mostro. L’ho trattato ... 🔗Riporta msn.com

Martina Carbonaro, quattordicenne scomparsa vicino a Napoli lunedì, è stata trovata morta: l’ex fidanzato è stato arrestato - Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, vicino a Napoli, lunedì 26 maggio, è stata trovata morta. L’ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, è stato fermato dai carabinieri e, se ... 🔗Da ilpost.it