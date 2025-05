Femminicidio appello di 80 docenti universitarie giuriste contro l' introduzione del reato | Modo superficiale di affrontare la questione - DOCUMENTO

Un gruppo di quasi 80 docenti universitarie giuriste ha lanciato un appello contro l'introduzione del reato di femminicidio, esprimendo preoccupazioni per l'approccio superficiale della legislazione. Tra le obiezioni sollevate, la contestazione della pena fissa dell'ergastolo, ritenuta contraria ai principi del diritto penale e alla funzione rieducativa delle punizioni. L'appello sottolinea la necessitĂ di una riflessione piĂą profonda sul tema.

Tra le motivazioni della contrarietĂ delle docenti, c'è il fatto che nel DL la pena prevista per il femminicidio sia sempre l'ergastolo: "una pena fissa che è contraria al diritto penale e al principio di rieducazione" Quasi 80 docenti universitarie di diritto penale hanno firmato un appello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Femminicidio, appello di 80 docenti universitarie giuriste contro l'introduzione del reato: "Modo superficiale di affrontare la questione" - DOCUMENTO

