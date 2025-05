Femminicidio Afragola Martina Carbonaro uccisa con una pietra dall’ex fidanzato

Afragola è scossa dalla tragica notizia del femminicidio di Martina Carbonaro, una quattordicenne brutalmente uccisa dall'ex fidanzato con una pietra. Il giovane, attualmente in stato di fermo per omicidio volontario, avrebbe confessato l'orrendo reato, mettendo in luce la drammatica realtà della violenza di genere anche tra i più giovani. L’evento ha suscitato indignazione e dolore nell'intera comunità.

Shock ad Afragola, nel napoletano, dove è stata uccisa una quattordicenne. Sottoposto a fermo per omicidio volontario avrebbe confessato l’ex, anche lui giovanissimo, che l’avrebbe assassinata con una pietra. Servizi di Barbara Masulli e Beatrice Bossi Femminicidio Afragola, Martina Carbonaro uccisa con una pietra dall’ex fidanzato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio Afragola, Martina Carbonaro uccisa con una pietra dall’ex fidanzato

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era sotto un materasso - La tragica storia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, si è conclusa in modo angosciante. 🔗continua a leggere

