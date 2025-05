Femminicidio Afragola Manzi PD | Maggioranza e opposizione insieme per potenziare prevenzione

In seguito al tragico femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, la responsabile scuola del Partito Democratico, Irene Manzi, sottolinea l'importanza di unire maggioranza e opposizione per rafforzare le misure di prevenzione. L'articolo esplora le implicazioni di questa unione e le proposte per garantire maggiore sicurezza e protezione alle giovani donne.

La responsabile scuola del Partito Democratico Irene Manzi, commenta così il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro, scomparsa ad Afragola, in provincia di Napoli. L'articolo Femminicidio Afragola, Manzi (PD): “Maggioranza e opposizione insieme per potenziare prevenzione” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Martina Carbonaro 14enne di Afragola, l’ennesima vittima di femminicidio. - Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

FEMMINICIDIO, MANZI (PD): SERVE PREVENZIONE, ORA LAVORARE IN PARLAMENTO - Roma, 28 mag - "L’ennesimo femminicidio che coinvolge ragazzi sempre più giovani impone di fermarsi e trovare ampie convergenze. Sulla violenza contro le donne non ci si divide. Il governo dia un segn ... 🔗Lo riporta 9colonne.it

Violenza donne, Manzi: “Serve prevenzione, ora lavorare in Parlamento” - L'educazione all'affettività e al rispetto è uno strumento fondamentale per contrastare e prevenire la violenza di genere ... 🔗Da partitodemocratico.it

FEMMINICIDIO, VALENTE (PD): UOMINI ACCETTINO SFIDA CAMBIAMENTO - Roma, 28 mag - “Già prima di apprendere della confessione del 19enne, di fronte al ritrovamento del corpo di Martina Carbonato ad Afragola eravamo certi che la responsabilità fosse di un uomo che non ... 🔗Come scrive 9colonne.it