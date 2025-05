Femminicidio Afragola il j’accuse di Crepet | Siamo in un baratro colpa del silenzio di chi sa

L'omicidio della quattordicenne di Afragola ha scatenato un'ondata di indignazione nel Paese, evidenziando una drammatica realtà di violenza giovanile. Secondo il noto psichiatra Paolo Crepet, il silenzio di chi sa e l'indifferenza generale alimentano un baratro da cui è difficile risalire. Questo tragico evento segna l'ennesima vittima di una spirale letale di rabbia e degrado emotivo, chiedendo un urgente confronto sociale.

L’ omicidio della quattordicenne di Afragola ha scosso il Paese. Uccisa dall’ex fidanzato di diciannove anni, che non accettava la fine della relazione, la ragazza è solo l’ultima vittima di una spirale di violenza giovanile che si nutre di silenzi, indifferenza e normalizzazione del degrado emotivo. A commentare il caso con parole durissime è lo psichiatra Paolo Crepet, che ci affida una riflessione tagliente e senza attenuanti. “Il raptus è una favola comoda”. “ Il raptus è un’insolenza per l’umanità ”, afferma Crepet, rigettando ogni tentativo di attribuire l’assassinio a un gesto improvviso, incontrollabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Femminicidio Afragola, il j’accuse di Crepet: “Siamo in un baratro, colpa del silenzio di chi sa”

