Femminicidio Afragola Crepet | Colpa di chi sceglie di stare zitto

Il caso dell'omicidio della 14enne di Afragola, per mano del suo ex fidanzato, solleva interrogativi drammatici sulla violenza di genere. Lo psichiatra Paolo Crepet, intervistato da Adnkronos, critica il concetto di "raptus" associato a tali atti, sottolineando la responsabilità di una società che spesso tace di fronte a simili atrocità . "Chi sceglie di stare zitto è complice", avverte Crepet, richiamando all'azione e alla cons

(Adnkronos) – Lo psichiatra Paolo Crepet definisce "il raptus un'insolenza per l'umanità", commentando l'omicidio della 14enne di Afragola per mano dell'ex 19enne che non si rassegnava alla fine della relazione. "Sono 30 anni che lo dico, ma per favore – ribadisce all'Adnkronos -. Chi afferma che ci sono esseri umani che fino al sabato pomeriggio

