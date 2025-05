Femminicidio ad Afragola Crepet | C’è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c’è un problema

Lo psichiatra Paolo Crepet interviene sull'ennesimo femminicidio che ha sconvolto l'Italia, quello della quattordicenne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato diciannovenne. Sottolinea la preoccupante presenza di minori sui social, interrogandosi su chi possa opporsi a fenomeni che mettono a rischio la sicurezza delle giovani. L'analisi di Crepet offre spunti profondi su una società che sembra trascurare segnali inquietanti.

Lo psichiatra Paolo Crepet non usa mezzi termini nel commentare l'ennesimo femminicidio che ha scosso l'Italia: l'omicidio della quattordicenne di Afragola per mano dell'ex fidanzato diciannovenne. L'articolo Femminicidio ad Afragola, Crepet: “C’è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c’è un problema” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Martina Carbonaro 14enne di Afragola, l’ennesima vittima di femminicidio. - Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Femminicidio Afragola, Crepet: "Colpa di chi sceglie di stare zitto" - (Adnkronos) – Lo psichiatra Paolo Crepet definisce “il raptus un’insolenza per l’umanità”, commentando l’omicidio della 14enne di Afragola per mano dell’ex 19enne che non si rassegnava alla fine della ... 🔗Scrive informazione.it

Femminicidio Martina Carbonaro, il j'accuse di Crepet - Lo psichiatra Paolo Crepet definisce 'il raptus un'insolenza per l'umanità', commentando l'omicidio della 14enne di Afragola per mano dell'ex 19enne che non si rassegnava alla fine della relazione. 'S ... 🔗Come scrive informazione.it

Paolo Crepet contro chi “sceglie di stare zitto”: l’accusa dopo il femminicidio ad Afragola - Dopo l'omicidio della 14enne ad Afragola, lo psichiatra Paolo Crepet punta il dito contro chi sceglie di stare zitto. 🔗Lo riporta newsmondo.it