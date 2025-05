Femminicidio ad Afragola Crepet | C’è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c’è un problema Siamo in un baratro per puro egoismo

Nel triste contesto del femminicidio della quattordicenne di Afragola, lo psichiatra Paolo Crepet esprime preoccupazione per l'impatto dei social media sui giovani. Sottolinea l'assurdità di un mondo in cui ragazze di appena 11 anni hanno profili online, evidenziando un profondo problema sociale che richiede attenzione e intervento. Questo tragico evento riporta alla ribalta le fragilità e le responsabilità nella tutela delle nuove generazioni.

Lo psichiatra Paolo Crepet non usa mezzi termini nel commentare l'ennesimo femminicidio che ha scosso l'Italia: l'omicidio della quattordicenne di Afragola per mano dell'ex fidanzato diciannovenne. L'articolo Femminicidio ad Afragola, Crepet: “C’è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c’è un problema. Siamo in un baratro per puro egoismo” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Martina Carbonaro 14enne di Afragola, l’ennesima vittima di femminicidio. - Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio. 🔗continua a leggere

