Femminicidio a Legnano | operaio fermato per l' omicidio di Vasilica Potincu

Un tragicissimo episodio di femminicidio ha scosso Legnano, dove Vasilica Potincu, una donna di 35 anni, è stata uccisa a coltellate. Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio è stato fermato con l'accusa di omicidio. L'omicidio è avvenuto sabato sera nell'appartamento in cui la vittima riceveva i clienti. Il caso riaccende il dibattito sulla violenza di genere in Italia.

Un operaio di 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano) è stato fermato per il femminicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni, uccisa nella serata di sabato a Legnano (Milano) nell'appartamento di via Stelvio 16 dove la lavoratrice del sesso riceveva i clienti. La donna è stata accoltellata 9 volte. Interrogato oggi dal pm Ciro Caramore che coordina le indagini, il 29enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti hanno fatto scattare il provvedimento a suo carico, per loro è l'assassino della madre di un ragazzo di 14 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Femminicidio a Legnano: operaio fermato per l'omicidio di Vasilica Potincu

Il femminicidio di Legnano. L’ex marito si costituisce: "Ma non l’ho uccisa io" - Il femminicidio di Legnano ha scosso la comunità locale dopo la tragica morte di Vasilica Potincu, 35enne romena. 🔗continua a leggere

