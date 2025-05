Fedez ospite dei giovani di Forza Italia | l' annuncio a sorpresa di Gasparri

Fedez sarà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, come annunciato a sorpresa dal senatore Gasparri. Il rapper milanese, noto per il suo impegno sociale, condividerà le sue riflessioni sul disagio giovanile. La sua presenza promette di animare il dibattito e di attirare l'attenzione su tematiche importanti per le nuove generazioni.

Il rapper milanese sarà presente tra tre giorni al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia: "L'abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fedez ospite dei giovani di Forza Italia: l'annuncio a sorpresa di Gasparri

