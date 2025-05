fedez fa pace gasparri e va al congresso di forza italia giovani

Fedez fa il suo ingresso nel mondo politico, annunciando la sua partecipazione al congresso di Forza Italia Giovani, dove il capogruppo Maurizio Gasparri ha sottolineato il valore del dialogo. Dopo momenti di tensione, i due si confrontano sul tema del disagio giovanile, segnando un passo significativo verso la collaborazione. Scopri i dettagli di questo inaspettato incontro.

"Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato 31 maggio posso annunciare che sarĂ ospite del congresso dei giovani di Forza Italia". L'ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo alla Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, in cui è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. "L'abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile", conclude.    "Fedez è l'ospite d'eccezione che farĂ sicuramente rumore e creerĂ dibattito e ha deciso per la prima volta di partecipare a un momento di confronto politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it