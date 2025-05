Fedez al congresso di Forza Italia Giovani l’annuncio di Maurizio Gasparri

Fedez parteciperà al prossimo congresso dei giovani di Forza Italia, accogliendo l'invito del partito guidato da Antonio Tajani. L'annuncio è stato ufficializzato dal senatore Maurizio Gasparri durante la Maratona Bullismo, suscitando interesse nel panorama politico italiano e tra i fan del rapper milanese. Questo coinvolgimento segna un punto di incontro tra musica e politica, generando discussioni sul ruolo dei giovani nei partiti.

Fedez parteciperà al prossimo congresso dei giovani di Forza Italia, accettando l'invito del partito guidato da Antonio Tajani e fondato da Silvio Berlusconi. L'annuncio è arrivato in via ufficiale dal senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, nel corso della Maratona Bullismo organizzata all'interno del Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma. L'occasione era la presentazione del primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, un tema sempre più centrale nel dibattito politico e sociale italiano. Leggi anche: Fedez-Iovino, arriva la decisione del Tribunale L'annuncio di Gasparri durante la Maratona Bullismo.

Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video - Maurizio Gasparri annuncia la riconciliazione con Fedez, dopo un confronto sul disagio giovanile, rivelando che il rapper parteciperà al congresso dei giovani di Forza Italia. 🔗continua a leggere

