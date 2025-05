Fedez al congresso di Forza Italia Giovani | l’annuncio di Gasparri

Fedez sarà presente al congresso di Forza Italia Giovani, programmato per sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. La notizia è stata diffusa da Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, durante la Maratona Bullismo presso il Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto per i giovani del partito azzurro.

Fedez parteciperà al congresso di Forza Italia Giovani, che si terrà sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. Lo ha annunciato il capogruppo azzurro in Senato, Maurizio Gasparri, intervenuto alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma. «Abbiamo invitato un super ospite!», aveva scritto su Instagram il movimento giovanile del partito fondato da Silvio Berlusconi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forza Italia (@forzaitaliaufficiale) «Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia», ha detto Gasparri, ricordando gli screzi col rapper, evidentemente messi alle spalle: «Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile». 🔗 Leggi su Lettera43.it