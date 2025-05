Fed mantiene linea attendista data l’incertezza sui dazi minute

La Federal Reserve si mantiene cauta, preferendo attendere prima di prendere decisioni definitive, a causa delle incertezze legate alle future tensioni commerciali e ai dazi. I banchieri centrali statunitensi preferiscono raccogliere più elementi prima di aggiornare la politica monetaria, sottolineando il clima di prudenza attuale.

Roma, 28 mag. (askanews) – All’ultima riunione del direttorio della Federal Reserve (Fomc) i banchieri centrali usa hanno ribadito di ritenere di essere in una “posizione adeguata per aspettare di avere più chiarezza sulle prospettive di inflazione e attività economica”, mentre persiste l’incertezza su quelli che saranno gli effetti dei dazi commerciali. E come era già emerso in precedenza “i partecipanti hanno rilevato che il direttorio potrebbe trovarsi di fronte a compromessi (tradeoff) difficili, se l’inflazione si dimostrasse più persistente mentre le prospettive per crescita e occupazione si indebolissero”,riportano i verbali della riunione (Minute) pubblicati oggi dall’istituzione monetaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it