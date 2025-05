febbre da sostenibilità ma i costi sono un ostacolo

La crescente febbre da sostenibilità spinge molte famiglie a migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni. Tuttavia, l'investimento iniziale rappresenta un ostacolo significativo. Nonostante ciò, ottimizzare l'isolamento e i consumi energetici può portare a risparmi sulle bollette e contribuire a ridurre le emissioni. Scopriamo come affrontare questa sfida e i vantaggi economici e ambientali a lungo termine.

Rendere le proprie case più efficienti sotto l’aspetto energetico necessita di un investimento notevole da parte delle famiglie, ma al tempo stesso è anche un modo per risparmiare sulle bollette. Secondo le stime infatti, migliorare l’isolamento e i consumi degli edifici potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di 3,2 milioni di tonnellate, pari al 7% di quelle prodotte dalle abitazioni. Mettendo da parte l’aspetto ambientale, significherebbe risparmiare fino al 36% sulla bolletta della luce e del gas: dai 390 euro l’anno nelle zone più calde d’Italia, fino a 1.241 euro per chi vive in zone più fredde... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it