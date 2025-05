Fd’I | Senza sicurezza non c’è libertà

Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni, afferma con fermezza che senza sicurezza non può esserci libertà. Durante un intervento a Bondeno, Balboni ha sottolineato l'importanza del Decreto Sicurezza, evidenziando il diritto dei cittadini a muoversi liberamente e in sicurezza per soddisfare le esigenze quotidiane, come andare a scuola o al lavoro. Un tema cruciale per il benessere sociale e la coesione.

"I cittadini hanno il diritto di muoversi in sicurezza per andare a scuola, al lavoro, a una visita medica". Non ha dubbi Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che ha parlato a Bondeno del Decreto Sicurezza. "L’impianto – dice – si basa sulla volontà di ridare ai cittadini la possibilità di vivere serenamente il territorio, senza paure o patemi". Entra quindi in gioco il reato di ‘ occupazione abusiva ’ che, oltre a pene severe, consente lo sgombero immediato dell’immobile. Grosso giro di vite poi sul fenomeno delle truffe, "per cui è stato creato un reato specifico, e dei borseggi, che impedirà l’accesso alle metropolitane, alle stazioni e alle aree destinate al trasporto pubblico a chi si è macchiato del reato di borseggio"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fd’I: "Senza sicurezza non c’è libertà"

